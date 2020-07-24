美國務卿蓬佩奧23日在一場演說中表示，美國應該放棄過去盲目的與大陸接觸的政策，並且在以後的政策中，不能根據大陸領導人說什麼，而是做什麼來行動。對此，大陸外交部發言人汪文斌今天（24日）在例行記者會中駁斥，蓬佩奧的講話，對中國共產黨和中國的社會制度進行惡意的攻擊，對大陸的內外政策進行無端指責。

汪文斌駁斥，蓬佩奧的言論罔顧事實，顛倒黑白，充斥著意識形態的偏見和冷戰思維，是美國政府高官近期密集炮製涉華政治謊言的大雜燴。對此中方表示強烈憤慨和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，中共建政71年來，大陸人民在中國共產黨的領導下，走出了一條適合大陸國情的發展道路，取得了舉世矚目的偉大成就。歷史和事實充分證明，大陸選擇的發展道路完全正確，得到人民群眾的衷心擁護和支持。

汪文斌舉近日美國哈佛大學甘迺迪政府學院阿什民主治理與創新中心發佈的調查報告為例，「中國民眾對中國政府滿意率比過去幾十年的任何時候都要高，超過了93％。中國人民將繼續堅定不移地沿著中國特色社會主義道路不斷前進。中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，致力於推動構建新型國際關係，構建人類命運共同體。「中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。」

汪文斌稱，一段時間以來，美國一些政客蓄意挑起意識形態之爭，大談改變中國大陸的論調，否定陸美關係，挑撥中國大陸同其他國家的關係，意在通過詆毀打壓大陸，轉移美國公眾視線，以求在美國內政上得分。「這些美國政客的伎倆蒙騙不了美國人民和國際社會，必須強調就社會制度而言，中國無意改變美國，美方也改變不了中國。」

汪文斌表示，1972年尼克森總統訪華時，雙方發表的《上海公報》就已明確指出，陸美兩國的社會制度和對外政策有著本質的區別，但雙方應本著尊重各國主權和領土完整，平等互利等原則，處理兩國關係。陸美建交41年來兩國關係發展的歷程，也一再表明中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。

「中方注意到美方將此次講話安排在尼克森總統的圖書館，尼克森總統是開啟中美關係正常化進程的美方破冰者，為兩國關係發展作出了貢獻。」接著汪文斌話鋒一轉，痛斥「那些炮製涉華謊言，散播反華謬論的美方政客，我們想歷史是公正的，一切違背中美兩國民眾加強交流合作願望，執意開歷史倒車的圖謀都不會得逞。」

汪文斌強調，大陸的對美政策是一貫明確的，陸方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重，合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身的主權安全和發展利益。大陸敦促美國政府摒棄冷戰思維和意識形態偏見，正確看待大陸和陸美關係，停止負面言行，為推動兩國關係重歸正常創造條件。

(中時 )