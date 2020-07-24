行政院通過紓困3.0追加預算2100億元，預計八月立院開臨時會，但國民黨立委洪孟楷質疑，預算內容浮濫，其中三倍券發放，因為政府好大喜功用四種發放方式，其複雜的結果就是整個成本增加，在預算書上的三倍券成本竟然高達22.56億元，比馬政府時代紙本印刷的消費券還高出2.9億元，完全打臉過去蘇揆所說好用好領的本意，如此錯誤的政策該有人負責！

洪孟楷指出，過去馬政府時代消費券，全紙本印刷且人人都有，其總行政成本約在19.66億元。而本次蔡政府所發放三倍券，第一金額比以往少1600元，第二採用四種不同領取方式徒增民眾困擾，第三是數位化時代反而行政成本增加2.9億，這是把全民當凱子？政府要大撒幣也別拿人民的納稅錢開玩笑！而且廣為周知的政策竟還編列了1.29億的廣宣費用。

洪孟楷質疑，這次的紓困3. 0預算書僅42頁，卻要舉債2100億，平均每頁50億，這已經不是「一字千金」，根本「一張百億」！而濫用公帑、先斬後奏，已經發出的費用才要立法院來背書核銷，其中花費更是比往年都來得多，對比當初要求直接發放現金的在野黨主張，如今看來格外諷刺。他要求蔡政府出面說明，並且絕對要有人負責。比消費券還高出2.9億的成本，這樣濫用人民納稅錢的做法，絕對無法接受！

(中時 )