採訪團隊遭秘密警察盤查。（壹電視提供）

主播陳雅琳《有一種style》率領採訪團隊前往中東神秘國度-伊朗。因為美伊關係緊繃，她坦承行前也擔心，被西方世界封為「邪惡軸心國」的伊朗，會不會有很多恐佈分子呢？但親自走一趟，完全顛覆對伊朗的刻板印象，陳雅琳：「伊朗人真的很熱情友善！」

在伊朗採訪過程中，團隊還是遇到驚險時刻。出發前早已聽聞當地有許多秘密警察，會隨機盤查旅客相機、攝影機，因為伊朗沒有新聞自由，祕密警察有權要求旅客刪除有疑慮畫面。雖然接受盤查可能會失掉拍攝心血，但採訪團隊仍抱著一絲期待，希望能記錄這個難得體驗。沒想到在首都德黑蘭街頭拍攝時，祕密警察真的自己找上門了！面對盤查，雖然身歷險境但機不可失，因此團隊一面配合盤查，一面暗地拍攝整個過程，攝影師為了保住畫面，還差點把記憶卡吞下去！

過去，陳雅琳在北韓採訪時，也曾遭到當地國安人員凶狠蠻橫地要求刪除畫面，同被視為邪惡軸心國家，伊朗的祕密警察卻出奇客氣，盤查時嚴謹卻不失禮，接受完盤查，祕密警察還會微笑祝福旅客有愉快的一天，最後團隊順利脫臉，盤查過程的影像畫面，也幸運地完整保存。

受到美國制裁的影響，去伊朗的外國遊客並不多，採訪團隊一行人東方面孔特別受矚目，陳雅琳說，每天都會遇到伊朗人來搭訕，要求合照。伊朗人不僅熱情還很友善，有天在一處偏僻沙漠拍攝，陳雅琳及團隊忙到沒時間吃飯，飢腸轆轆之際，正好有伊朗人開車經過，即使語言不通，但對方立刻停下車來，拿出四個便當招待採訪團隊，讓陳雅琳揪甘心，直呼伊朗人好溫暖！

因為伊朗信奉伊斯蘭教，陳雅琳也入境隨俗，乖乖遵守伊斯蘭教義規定，整整9天都戴上頭巾，雖然天氣很熱，還是得穿長袖長裙，蓋住肌膚，陳雅琳：「尤其在大城市，隨處都有人監視你的一舉一動，如果服裝不合規定，馬上會被糾正！」採訪期間，適逢當地舉行年度宗教盛事，陳雅琳還體驗穿上傳統穆斯林女性黑袍，參加宗教節，感受伊朗人對信仰的虔誠。

為了更貼近伊朗人的生活，壹電視團隊找到一位住在伊朗的台灣媳婦，前跆拳道國手吳嘉琪，她曾是陳詩欣的陪練員，18歲時，嫁給伊朗跆拳道國手歐米，已在伊朗生活多年。陳雅琳趁此機會深入伊朗人的家，一窺伊朗女性閨房，才知道，黑袍下的伊朗女性其實很愛打扮，陳雅琳也換上小禮服，跟她們一起跳舞，體驗伊朗女生的Party。想破解更多伊朗的迷思，請鎖定7／26周日晚間8點「有一種style叫波斯」。

(中時 )