中職邦悍將在今年新人選秀中，第2輪選了目前掛傷號的旅日投手熟俊麟，富邦總教練洪一中另有一番解釋，他說，選了別人不一定明年能夠使用，既然等待的時間一樣，就來冒險一下！

洪總認為，選秀要有一點冒險！選擇郭俊麟並沒有考慮太久，其實大家都會去選他，只是第幾輪而己，如果富邦第2輪沒選、就要落到下一輪，屆時不一定還能選到他，可能已經被別隊選走了。

洪一中說，投手手肘受傷有做過tommy john韌帶重建手術，必須需時1年左右才能恢復，所以我們評估如果選了別人，可能要拿來使用也是1年之後，如果1年之後來計算，郭俊麟會比別人更好

富邦選了俊麟的冒險動作，也會有人批評為何要選1位受傷的投手，洪總指出，可是選擇1位健康的投手，也有可能無法馬上使用，除非在第1輪選上余謙，而富邦第1輪選了張進德，其他可用人選被別隊選走了，剩下高中或需要時間培養的球員。

洪一中的選秀思維是選秀除了觀察球員表現之外，其實還要帶有一點運氣，例如今年中信兄弟的本土投手黃恩賜，手術回來的表現就像賺到了，如果他沒投好，一樣會被批評。

(中時 )