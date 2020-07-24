殘忍！休旅車「三度輾狗」下車怒踹斥：狗怎麼不走？

基隆市七堵近日發生一起男子駕駛休旅車惡劣輾狗事件，另一隻小黑狗在一旁無助地看著同伴慘遭凌虐致死的模樣，連女星米可白（舊藝名：葡萄姐姐）看了都火大，在臉書怒噴男子太垃圾。而對方事後的說詞，卻讓米可白再次氣到吐血，以163字在臉書譙爆這位不把生命當一回事的冷血男！

日前有網友在臉書爆料公社分享一段令人難過的影片，影片中一隻黑狗疑似受傷在地上掙扎，突然一輛休旅車行駛而來，絲毫未閃避直直輾過小狗，停頓幾秒後又再來回輾壓一遍才下車查看，駕駛事後辯稱「狗怎麼都不走」，而遭輾小狗送醫急救仍不幸死亡。

據ETtoday報導，這位男子受訪時還原當時情景，說自己當時正注意左邊來車，因此沒注意正面的黑狗，後來感覺到有壓到什麼東西，下車一看才知道是一隻狗，該男子更表示：「想說好心把牠拉出來，想不到卻被牠咬。」講完更委屈秀出手中的傷口。至於為何會踹狗？男子也解釋是想要看狗會不會出來，強調自己也不是故意的。

不過米可白看完男子說法更火大，在臉書暴怒開噴：「就算你無法把這孩子拉出來，你捕牠一腳什麼意思啊！～我要爆炸了。」她承認飼主放養狗狗是不對的行為，但重點是「這駕駛人真的不把生命當一回事～任何人看到這樣影片都無法接受」！

(中時新聞網)