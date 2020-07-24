香港單日新增123宗確診個案，近半本地確診未知源頭，連續3日破百，被問何時「見頂」，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，疫情趨勢嚴重，仍令人擔憂，看見市民仍好多活動，指醫療已難負荷，又指醫院接待能力已到極限，憂檢疫和隔離無用，呼籲市民未來一至兩星期留在家，減少社交活動。

張竹君指出，本港今日新增123宗新冠肺炎確診個案，累計確診個案增至2372宗。新增個案中，有115宗為本地個案，8宗屬輸入個案。本地確診個案中，62宗與早前其他個案有關，相關數字可能會再有調整。另外53宗則為源頭不明個案。

在新增確診個案中，54宗涉及朋友家人群組，當中包括工作地方的密切接觸者。另外，亦涉及多名在街市或酒家工作的人士。仁濟醫院暨香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）亦有兩名員工確診，個案編號為第2261及2262，負責登記工作。

對於有院舍持續爆發，張竹君建議照顧者本身要做好預防措施，有不適時要看醫生。她又建議院舍員工盡量分樓層工作，戴口罩，分開食飯，院舍暫時不宜允許探訪。

(中時 )