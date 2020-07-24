苗栗頭份擔任廚師的林姓男子，日前因突發性頭痛倒地不起，經醫院搶救後仍昏迷不醒，宣布腦死，結婚前夕人生變調，讓家人頓時措手不及，使未婚妻腹中胎兒成遺腹子，林大愛器捐，讓8名受贈者受惠；台中榮總24日舉行「器官捐贈感恩追思音樂會」10周年活動，醫療團隊、捐、受贈者家屬出席，場面溫馨。

林姓廚師捐出心、肺、肝、2個腎、小腸及2枚眼角膜，讓8名受贈者受惠，林的未婚妻帶著2人的1歲女兒出席，大家追思林生前開朗樂觀的的笑容，也鼓勵大愛器捐的概念。全體家屬在台中榮總院長許惠恒帶領下，種下6棵桂花樹，象徵捐贈者的大愛，更祈望器官捐贈讓生命生生不息，如桂花飄香人間。

台中榮總院長許惠恒表示，每一個器捐決定的背後，都是一個家庭體現愛與奉獻的生命故事，中榮不會放棄每一個等待器官移植的患者，更不會辜負每位捐贈者與家屬的付出，將會持續精進醫療團隊的照護品質，讓器官捐贈—人間有愛生生不息的觀念深植人心。

追思會上的緬懷影片，迴盪著「多遠都要在一起」的樂音，好似在對現場所有捐贈者家屬傾訴著，即使捐贈者已逝、無論距離多遙遠，共有的記憶永遠在家人懷揣著，多遠都要在一起。

(中時 )