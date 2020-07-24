大高雄不動產開發公會理事長林詠盛24日指出，新冠肺炎疫情衝擊，帶來危機，卻也是轉機，由於台商陸續回流，加上高雄亞洲新灣區陸續完成，和發產業園區招商進駐，仁武科技園區、以及橋頭科學園區等聯外道路也正積極闢建，此一科技廊道將帶來無限商機，高雄的房地市場前景，將是可以預期的。

原本訂在3月20日召開的大高雄不動產開發公會，因新冠肺炎（COVID-19）疫情，延至7月24日在高雄漢神巨蛋舉行，除了600多位會員與來賓，大會並邀請實心整合力行銷公司執行總監田大全，以「疫情之後˙大高雄的機會」作專題演講。

林詠盛表示，依據內政部的統計，2019年全年房屋買賣移轉棟數達30.02萬棟，比2018年成長約8％，並且是2015年以來首度站回30萬棟大關，其代表意義不用言喻，不僅如此，大高雄不動產開發公會的會員建商，2019年申報開工，比2018年增加487戶，今年，也就是2020年上半年，高雄市政府抵費地的標脫率，幾乎達到滿百，在在說明高雄房市的成交量已經回溫，對未來房地市場，更是充滿了信心。

沒想到，今年初突然來個「新冠肺炎疫情」，吹奏寧靜的一池春水，不僅許多產業遭受滑坡式的慘跌，看屋來客數，也受到波及，林詠盛指出，許多建築同業更擔心會不會重演17年前SARS的噩夢，還好，僅歷經4個多月的折騰，國內的疫情就壓抑下來，中央流行疫情指揮中心宣布各項防疫管制規定，自6月7日起全面解封，會員建商個個磨拳擦掌，亟待振臂而飛。

他強調，危機也是轉機，根據「商業發展研究院」評估，新冠肺炎疫情之後，國內的台商回流、轉單效應，可能因此加速，加上高雄亞洲新灣區陸續完成，和發產業園區招商進駐，而仁武科技園區、橋頭科學園區等聯外道路，也正積極闢建，此一科技廊道將為高雄帶來無限商機，高雄的房地市場前景，將是可以預期的。

林詠盛表示，台商回流帶來一股看屋熱，更可能再度帶動豪宅買氣，但，他認為，推豪宅不如推好宅，一棟在建材、通風採光、使用空間、價格等方面都符合人性需求、又沒有過度設計的實用好宅，比起用金錢堆砌的豪宅，才是最能讓社會大眾接受的。

(工商 )