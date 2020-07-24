美國聯邦參議院於美東時間7月23日表決通過「2021會計年度國防授權法案」（NDAA 2021），其中納入多項友我內容。外交部感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，積極推動深化台美軍事安全合作與交流，彰顯美國國會參、眾兩院對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持。

該法案包括重申《台灣關係法》及「六項保證」，支持對台軍售以及與台灣進行實戰訓練及軍演。法案建議邀請台灣參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）、美軍歐文堡國家訓練中心（NTC）聯合訓練與雙邊軍演及訓練，擴大台灣軍人在美受訓可能。另以國會意見要求美國國防部應派遣醫療船停靠台灣港口，以延續台美在防疫領域的合作，並要求美國應貫徹執行《亞洲再保證倡議法》（ARIA），常態性售予台灣防禦性武器。

外交部表示，將持續密切關注本法案後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美安全合作關係。

此外，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）於美東時間7月23日在加州尼克森（Richard Nixon）總統圖書館發表重要演說，再次肯定台灣的民主發展，並重申美國對台灣等區域夥伴的支持。外交部對龐培歐代表美國政府展現對我國的一貫堅定支持表達誠摯感謝。

外交部誠摯感謝美國政府不斷公開為台灣仗義執言，同時也呼籲各界正視中國滲透與擴張不當影響力的威脅。無論中國採取任何手段在國際社會打壓台灣，我國政府絕不會退卻，並將在既有良好基礎上持續與美國及理念相近國家攜手合作，並善盡國際社會成員的責任，共同捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序。

(中時 )