大同高中舉重隊拿下3面金牌，堪稱賽事最大贏家。（林和生攝）

大同高中競技體操隊為學校拿下一面成隊金牌。（林和生攝）

甫於日前完賽的2020全中運，屏東大同高中以4金5銀7銅，成為全縣奪牌率最高的學校，其中不少黑馬在賽場上脫穎而出，教練透露，身為地主隊，選手們都展現不服輸的態度，是送給觀賽家人最好的禮物。

其中舉重項目勇奪3金，教練郭羿含坦言，原本賽前目標是拿2面獎牌，沒想到成績超乎預期，指著59公斤級的江擢穎直呼「她就是黑馬」，突然被點名，江瞬間哭成淚人兒。

江擢穎哭著說，從小被阿公帶大，幾個月前他因病住院，為了這場全中運，還特地跟醫院告假出院，就是要來看她比賽，「說什麼都不能輸」，這獎牌要獻給家人。

在71公斤級、以破大會紀錄拿下金牌的紀芷涵則說，今年2月一場車禍傷了左膝，醫生說要2個月才能復原，賽事逼近、讓她每天以淚洗面，所幸競賽因疫情延後，她努力復健、調整，人生第一場全國賽就拿到金牌，「真的很開心」。

蔡佳儒則是拿到競技體操成隊金牌，拿著獎牌的她回憶過往訓練史說，從小學六年級膝蓋就受傷，每年都處在養傷、復健、訓練的無限循環，還為此開了2次刀，但想到都辛苦那麼久，還沒拿過什麼成績、所以不想放棄。

為了不當隊友的拖油瓶，賽前加強練習，這次在高低槓項目表現突出，還為屏東留下一面金牌，知道這面獎牌得來不易，因此特別珍惜。

(中時 )