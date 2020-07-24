有「巧克力界奧斯卡」之稱的ICA世界巧克力大賽，今年受到新冠肺炎疫情影響，賽程均有延宕，最終仍選定由屏東縣政府舉辦2020亞太區競賽，縣長潘孟安強調，屏東將用全球共通語言「巧克力」，跟世界做朋友，讓屏東可可稱霸世界。

屏東可可主要以在地風土為出發點，發展出的可可原豆擁有獨特風味，在2019世界巧克力大獎亞太區競賽中，共拿下10金、24銀、14銅及6面特別獎，同年世界決賽中更大放異彩，獲得7金、25銀、6銅佳績，並奪下世界最佳黑巧克力金獎殊榮。

當時ICA主席Martin Christy在頒獎時，對著全球巧克力業者高呼：「大家注意了，台灣巧克力現在來勢洶洶！」說得就是Made in Pingtung。

潘孟安指出，屏東縣的可可產業已形成完整產業鏈，同時具備栽培、加工及銷售能力，未來更將結合「客庄可可產業跨域推廣所」，有效整合各類商品、農特產與生態教育展覽園區，透過多元經營模式，全面提升屏東可可旅遊品質，更帶動周邊經濟效益活絡。

「原本擔心因為疫情可能影響收件」，但屏縣府承辦人員指出，目前已有來自台灣、新加坡、日本、菲律賓等11個亞太區國家、500多件作品報名參賽，未來將以遠端評鑑方式選出獲獎作品。

(中時 )