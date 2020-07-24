高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁中山大學碩士論文被爆涉嫌抄襲，李宣布放棄學位企圖止血，有名嘴認為這事件恐對李眉蓁的選情造成衝擊，民眾黨候選人吳益政有可能超車衝上第二。不過有網友居然認為，若前高雄市長韓國瑜出來站台，加上韓粉很鐵，李眉蓁可能還會是第二。

網友在PTT政黑版貼文指出，國民黨完全炸裂之下，藍軍基本盤是不是牢不可破？民眾黨主席、台北市長柯文哲過去1年來，核心支持者走一大半，失去的票源是否能從國民黨身上補回來。如果民眾黨還是墊底，未來恐有泡沫化的危機，因此高雄市長補選誰是第二名，關係到柯文哲的未來。

民眾黨候選人吳益政此次補選有可能衝上第二名？底下的網友紛紛回應說：「吳益政墊底的機率還是很高。」、「韓國瑜最後出來表演一波，吳就還是穩穩第三啦！雖然陳其邁也會因會韓出來，提高一些票數就是了。」、「會投李的，就是看在她是國民黨的啊！就算不投李，頂多不投而已，幹嘛投吳。」、「投票不可能理性啦！不然台灣就不會被藍綠輪流執政那麼久了。」

甚至有網友認為，「韓粉是信仰號召，就算出包到天怒人怨也是保底25%，在綠99.9%過半的情況下，就是老三。KMT接下來會訴諸悲情，更不會掉票，韓國瑜出來拉票，更是對綠營吸反韓票有利，夾擠游離空間。」

(中時新聞網)