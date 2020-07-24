長庚大學雙喜臨門！該校「護理學科」排名連續四年位居亞洲第一，且名列全球第25位；而在「2020亞洲生技大展」中，國際智慧生醫產學聯盟也大秀檢測、疾病早期診斷與預測、臨床應用與治療等16項研發成果！24日並與光紅建聖公司簽署合作案，將攜手開發可攜式多功能3D皮膚與眼科光學檢測儀。

長庚大學護理學科是在上海軟科教育信息諮詢公司（簡稱上海軟科）公布的「2020年軟科世界一流學科排名」脫穎而出。

上海軟科是世界著名的大學排名機構，這次公布的學科排名涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學五大領域，涵蓋了54個學科，全球有4,000餘所大學參與排名，以2014年至2018年間的重要期刊論文總數、論文標準化影響力、國際合作論文比例、頂級期刊論文數、教師獲權威獎項數等為排名依據，不同學科的指標權重係數有所不同。

長庚大學醫學院楊智偉院長表示，該校護理系除了個別型研究外，研究發展以研究群體為主。另外在生命末期照護、腫瘤身心照顧、連續健康照護模式、及次文化健康照護等研究室之研究成果，均有傲人的成就。能夠屢次獲得學科排名亞洲第一的肯定，是全系師生過去持續努力的成果。

長庚大學護理學系師資學術表現卓越，2017年徐亞瑛教授榮獲國際護理榮譽學會「國際護理研究者名人堂」獎，2018、2019年徐亞瑛、蔡芸芳教授分別榮獲美國護理科學院院士（FAAN）。護理學系近三年（2017～2019）每年執行科技部、國衛院等研究計畫件數，平均每年合計25件；論文發表的部份，發表於SCI/SSCI級論文期刊平均每年60.3篇、非SCI/SSCI級論文期刊9篇。

另外，長庚大學24日也宣布，將與光紅建聖合作開發的可攜式多功能3D皮膚與眼科光學檢測儀，是採用電機工程學系蔡孟燦主任研發的技術，以不傷害人體細胞的光線穿透皮膚，擷取3D影像等皮膚資訊，將提供癌症、眼科及皮膚等方面醫療輔助診斷，大幅提升醫療品質。

長庚大學此次在「2020亞洲生技大展」中，共展出16項研發成果。

其中，由新興病毒感染研究中心施信如主任團隊研發的「檢測抗病毒功效平台技術」，可提供包括新冠病毒、流感病毒與腸病毒等多種常見病毒，供國內外廠商檢測產品或是藥物抗病毒功效，每年獲得數十家廠商委託進行藥物驗證或疫苗有效試驗。

另外，「可攜式頸部運動訓練系統」是由物治系鄭智修主任研發，以頭戴式虛擬實境眼鏡，搭配頸部運動訓練軟體，並且紀錄與評估分析患者復健情形，便於攜帶或居家執行簡易但密集的運動訓練。

而物治系王鐘賢教授研發的「可調式阻力訓練車」，已有多項專利，在傳統腳踏車增加離心阻力的設計，是可以形成省力但達成更多運動效能的新穎器材，不管是有運動限制的患者、銀髮族或是運動員皆適用。

(工商 )