股神巴菲特旗下柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）本周稍早買進美國銀行（Bank of America）3,390萬股，約合價值8.133億美元，使柏克夏持有的美銀股票總計逾240億美元，也是這家投資巨擘本月繼收購Dominion Energy天然氣事業後再度出手。

由柏克夏海瑟威向美證管會（SEC）申報文件顯示，該公司本周一到周三購入美銀股票。

在新冠肺炎疫情不明朗、全球與美國經濟前景蒙塵之際，原本就握有龐大美銀股票的巴菲特，決定再加碼投資這家美國重量級銀行。

柏克夏此次購買美銀股票的每股平均價格24美元，持有的股票增加至將近9.82億股，握有股份升至11.3％。

受此消息帶動，美銀股價周四逆勢上漲1％至24.54美元，該日美股大盤下挫。今年以來美銀股價跌落約31％，反觀標普500指數同期增長0.8％。

截至3月31日止，美銀是柏克夏手中持股部位第二多的企業，僅次於蘋果。

美銀股票並非柏克夏7月買進的唯一標的。本月初柏克夏甫斥資近百億美元收購Dominion Energy的天然氣運輸和貯存事業。

(工商 )