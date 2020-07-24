安心亞為宣傳首波單曲〈來追我男友吧〉，24日在IG進行「吃播」，邊吃便當邊和粉絲分享「小三入侵」經驗，好友阿Ken「亂入」安心亞直播現場，笑稱有認真聽她的新歌〈來追我男友吧〉，歌曲讓他的「空耳」功力大為增進，阿Ken說：「你一直在罵髒話對不對！說『看！』就來追我男友吧，我看短短幾天點閱就超過110幾萬，等於100多萬個人都看過你罵髒話了嘛。」瘋狂吐槽安心亞「罵髒話還有一百萬人看」，讓她哭笑不得。

〈來追我男友吧〉描述「正宮心事」，除了力抗小三之外，也鼓勵女生們在感情中看得到自己的優點、不要互相爭奪，談戀愛要足夠自信，才值得被愛，沒想到由知名作詞人葛大為譜寫的歌詞，卻讓安心亞在直播中被好友阿Ken酸爆。阿Ken猛虧安心亞，說她在唱歌時特別威猛，居然敢在歌詞裡唱：「高手都姓安，怎麼會不安！」是否最近功力大增，已練成戀愛大內高手？安心亞妙回：「姓安本來就都高手啊，像是安陵容啊！安室奈美惠、安海瑟薇、安潔莉娜裘莉，都嘛很厲害好嗎！」阿Ken大笑說：「我還安東尼霍普金斯、他還拿過奧斯卡咧！」

在〈來追我男友吧〉MV中飾演男主角的禾浩辰，也以官方帳號留言接龍：「安娜貝爾」，還在直播「點菜」，想要吃安心亞親手做的「墨魚大㸆」；直播中話題尺度大開，安心亞自爆過去曾在感情中受傷，但她正向思考，只記得當時開心的回憶、覺得全力付出的自己「很可愛」，遭阿Ken瘋狂逼問：「妳剛剛講的，傷到妳哪一段？妳講啊！」阿Ken隨後「開釋」說，「愛情永遠不要帶恨，最好是祝福、謝謝他帶給妳的快樂就好了。」阿Ken還爆料，以前從來不知道安心亞竟然是「恐怖情人」，沒想到她在新歌中唱道：「我的強酸可是能讓綠茶淡如水」，讓他忍不住笑說：「這真的恐怖情人，不知道是會潑酸還是怎樣嗎？」

安心亞、阿Ken在直播中和主持人夏和熙還分享網友及歌迷的「小三小王大亂鬥」經驗，一位網友表示自己的男友曾和閨密「偷偷來」，兩人私下曖昧，後來還真的交往，安心亞大罵：「怎麼可以這樣！」她說，這種經驗實在太痛，一次失去最好的朋友和男友，令她無法接受。精彩內容讓三人連面前的美食都差點忽略，直說「好想馬上去靠北渣男渣女社團發文」。

安心亞（中）、阿Ken（左）在直播中和主持人夏和熙一起分享網友感情經驗。（環球唱片提供）

(中時 )