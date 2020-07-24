由Electronic Soul發行的以戰鬥陀螺為題材的即時戰鬥遊戲《螺旋勇士》已正式上市了。遊戲主打可以玩家可以組裝各種不同的戰鬥陀螺，並模擬陀螺的戰鬥技巧，以及追加奧義技和迷宮關卡等特殊元素，讓玩家可以體驗前所未有的熱血陀螺戰鬥。

一指發動 轉動熱血競技

對於未接觸過戰鬥陀螺的玩家，遊戲提供了一連串新手教學，玩家可以很容易上手。戰鬥方面與真實戰鬥陀螺對戰相同，玩家可以選擇自己的組裝的陀螺進行對戰鬥，透過手指拖曳擲出陀螺與對方進行碰撞戰鬥，只要把對方血量或旋轉速度歸零就勝利了。雖然玩家並不能直接干涉陀螺間戰鬥，但透過陀螺本身左右旋轉特性、能力、玩家力度和擲出方向等要素，可以讓陀螺在戰鬥中獲得更多優勢。而且玩家也能在能量集滿時施放奧義技輔助戰鬥，場上也不時會出現一些隨機的元素，再搭配激昂的音樂，讓玩家對戰起來熱血滿點，更能感受戰鬥陀螺競技時那種專注和期待的興奮感。

Spiral Warrior official trailer（圖／Electronic Soul提供）

雖然陀螺間對抗是自動戰鬥，但玩家還是可以使用奧義和事前組裝。（圖／Electronic Soul提供）

施展的奧義是由戰術盤決定。（圖／Electronic Soul提供）

自由組裝 合出優勢特性

組裝陀螺也是玩戰鬥陀螺的樂趣之一。遊戲中把陀螺分為戰術盤、重力環和驅動軸3種，玩家要在3種中挑選其一進行組合，各部份都有不同的特性，而且要組成3個陀螺1組為隊伍參與戰鬥，玩家可在戰鬥中選擇有利特性陀螺出戰，讓玩家可以體驗策略和戰術要素。各部位的屬性主要有攻擊、生命、持久、防禦和動量等基礎屬性，這些屬性會影響陀螺戰鬥時的基本判定，而且各部位也有不同的實體特性，像是外圈移動、左回轉等，這些玩家在擲出陀螺時要考量力度和方向。再加上遊戲為求戰鬥更有趣，加入了屬性剋制（部位的類型），以及類似被動技的特性和能量滿可以點擊發動的奧義技，讓戰鬥會更有變化和趣味性。

玩家可以三個陀螺為一隊伍。（圖／Electronic Soul提供）

戰術盤還有不同的角色形象。（圖／Electronic Soul提供）

培育養成 打造最強陀螺

組裝陀螺的部份，讓玩家除了可以更有策略的思考搭配組合外，也能打造出自我風格的陀螺，而且部位還有各種不的SKIN外觀，更換時會追加特效，讓玩家的陀螺更有特色。玩家如果組裝苦手，也可以直接考量推薦組合的部位，這會把一些特性更佳明顯化，讓玩家更好上手。此外，陀螺也可以進行培育，還能放入晶片強化特定能力，而且戰術盤的部份還被角色形象化，讓玩家培育起來更有動力。

透過培育可以成長。（圖／Electronic Soul提供）

SKIN外觀還可以追加特效。（圖／Electronic Soul提供）

多元玩法 體驗更多樂趣

遊戲在玩法上也加入了很多要素，像是冒險以爬塔走迷宮的方式呈現，玩家在迷宮中會遇到隨機和選擇事件，如何有利的選擇和指派出戰，也是這類型設計有趣的地方。遊戲提供多人競技的強者生存賽、建設自己主場的我的陀螺館、不斷往上挑戰的試煉之塔及勇往直前，以及特殊挑戰等玩法，讓玩家上線不無聊，隨時都能體驗有趣的戰鬥陀螺競技，而且遊戲還能直接與Discord連結，讓玩家們可以一邊遊戲一邊交流心得，找到喜好戰鬥陀螺戰街的伙伴。

關卡變成爬塔式的玩法增加不少樂趣。（圖／Electronic Soul提供）

PVP玩法有加入隊長的要素。

以上是遊戲的主要特色， 想知道更多有關《螺旋勇士》的最新進度與相關活動內容，可隨時關注官方粉絲團訊息及新聞稿露出。

(科技)