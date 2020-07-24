7月藝FUN券與振興三倍券出籠，為國內藝文活動注入活水，據寬宏（6596）售票系統統計，藝FUN券下載使用後，短短一天湧入千筆訂單、近300萬元票房；三倍券更是一天帶動近1,500萬元票房，其中以國際大型音樂劇「歌劇魅影」的票房銷售最明顯。

迎接第三季展覽活動旺季，寬宏在台北、台中、高雄規畫五個展覽，鎖定親子族群，搭配振興三倍券、藝FUN券促銷，可望帶動下半年營運快速增溫。

其中，台北科教館舉辦的「雪展」、「哇賽！科教館有個大樹屋體驗展」，首周開幕吸引萬人入場；台中文化資產園區有「侏羅紀X恐龍水世界」特展，展前各通路預售票券已突破2萬，有機會挑戰十萬人次；高雄駁二藝術特區則舉辦「勇闖金字塔體驗展」、「我把動物FUN大了！霍夫曼的療癒動物園特展」。

寬宏也推出各個節目的雙人振興優惠套票，下半年陸續舉辦的「粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天」、「2020讚聲演唱會」、「吳卓源演唱會」、「詹雅雯30周年演唱會」、「民歌45高峰會」、「歌劇魅影音樂劇」等節目，都可望受惠於這波雙券商機。

(工商 )