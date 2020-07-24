剛過而立之年的TVBS新聞主播藍于洺，結婚2年喜獲獅子座千金，「女兒出生的當下，聽到宏亮哭聲時，其實當爸媽的哭得比小孩還悲壯」。藍于洺感動地說，形容心情是「從地獄到天堂」，因為太太在婚前就被各大醫院診斷不孕，求子心切的兩人卻始終沒有放棄，不斷尋求其他醫生協助，懷孕的過程每天都像在作戰，「這段期間正好碰上選舉、新冠疫情等重大事件，身為記者必須不斷出差、趕場，假日還要到公司播報」。捨不得讓妻子獨自面對懷孕的辛苦，藍于洺即使每天睡眠不足，也堅持要把工作之餘的所有時間都花在另一半身上，陪伴每一次產檢、安胎。家庭和工作兩頭燒，小孩出生前夕，藍于洺體重不知不覺就掉了五公斤。

藍于洺美麗的妻子是大學同學，兩人從相識到成家，愛情長跑十多年。兩人都喜歡小孩，夢想是生9個，組成一支「藍家棒球隊」。但老天卻給了兩人天大的考驗，婚前妻子因子宮肌瘤，動過數次手術，甚至拿掉一顆卵巢。之後，另一邊卵巢又長肌瘤，被多家醫院宣告不孕，幾乎打碎兩人為人父母的心願，藍于洺回憶起來直言「當時心境就像在地獄」。兩人雖然沮喪，但從未停止治療，如今終於盼到了愛的結晶。

夫妻倆對「湘」字情有獨鍾，因此把女兒的小名取名為「湘寶」，回憶起求女的過程，藍于洺紅了眼眶「除了心情上的轉折，從擔憂、焦慮，到期待和喜悅，還有生產時太太承受的痛與倦，真的非常辛苦」。如今獲得3,215克的健康女娃，藍于洺溫柔地對女兒說：「爸媽很開心，湘寶歡迎來到這世界，爸爸用小呆瓜頭迎接你，我們愛你。」身為愛家的巨蟹座爸爸，藍于洺在女兒出生前已上過奶爸課程、研讀育兒經，並準備好每天只睡4小時來迎接新生活了！

(中時 )