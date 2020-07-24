健保6月針對8大類自付差額特材訂定上限，引發醫界反彈，最終宣布暫緩實施。經與醫學會溝通，健保署今日公布，不會訂定收費上限，改為訂定極端值，具體數字不對外公布。即起，健保署將展開人工檢視，若醫療院所收費超出極端值，將要求說明、勸導降價，否則就會記點，最重可取消特約資格。

8類特材，分別是「人工水晶體」、「特殊材質生物組織心臟瓣膜」、「治療淺股動脈狹窄之途要裝置」、「冠狀動脈塗藥支架」、「特殊功能人工心律調節器」、「治療複雜性心臟不整脈消融導管」、「特殊材質人工髖關節」及「調控式腦室腹腔引流系統」。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，健保署今正式公告暫緩自付差額上限措施，改為依據各特材分類，訂定極端值。8類醫材中，有3類特材的分配有所調整，其中「人工水晶體」由6項細分為8項，「特殊材質人工髖關節」由3項細分為5項、「特殊功能人工心律調節器」由1項細分為2項。

黃兆杰表示，極端值的訂定等於另類的收費上限，但健保署不會對外公布，僅各醫學會、醫院管理階層知道。即日起，健保署將藉由人工方式，檢視各醫療院所的價格，若有收費過高的情形，將要求院方說明。若說明的理由無法被接受，將柔性勸導降價，否則就會記點，最嚴重可取消特約資格。

對於極端值的認定，黃兆杰表示，健保署原則上的構想為每年檢討一次。目前初步以人工方式檢視，未來將改由資訊系統找出異常情形，初步的處理結果將在8月1日出爐。

(中時新聞網)