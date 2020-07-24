兒童新樂園特別推出「幸運兒」快閃活動，7月25、26日兩天，只要身分證字號尾數是1、2、6的幸運兒，就能以100元購得「一日歡樂票」，入園後不限次數，無限暢玩21項遊樂設施，另外還贈送「如果兒童劇團」平價劇場1次。

兒童新樂園推出幸運兒活動，一日票不但可暢玩所有遊樂設施，憑一日歡樂票也可享有全新開幕的「小小水樂園」門票6折優惠，而身份證字號不是1、2、6的民眾，從7月15日至8月31日止，也可用200元的特惠價格購買一日歡樂票，暑假期間營業時間更延長到晚間8點，讓大家從早玩到晚。

另外，喜歡看流星雨的朋友要注意了，7月下旬將有多場流星雨即將登場，今年寶瓶座δ極大期預估發生在7月29日深夜，在天氣晴朗沒有光害的情況下，每小時能看見約十幾顆流星，而8月12日為英仙座流星雨極大期,

每小時可看見近百顆流星。

台北市立天文館為了讓民眾能更貼近星空，在全國各地陸續架設高畫質暗空攝影機直播天象，除了梨山地區的福壽山農場、陽明山國家公園外，這次更與台東縣蘭嶼鄉的東清國小合作，在擁有得天獨厚觀星條件的蘭嶼增設一組星空攝影機，讓大家都能透過網路共享清澈美麗的離島星空。

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