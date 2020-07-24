5惡煞討債恐怖虐殺 22歲男疑遭毆死陳屍瑤山宮 18:302020/07/24 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方調閱監視器畫面，發現有一名男子攙扶著死者進入宮內，目前正循線追緝中。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市民族東路瑤山宮宿舍24日凌晨驚傳一起命案，警方獲報到場，發現22歲廖姓男子已氣絕身亡，現場還有一名劉姓男子在場，警方將劉男帶回偵訊，劉供稱是因3000元債務，不慎失手將廖男打死，但警方調閱監視器畫面，發現還有4名男子疑在案發後逃離現場，目前正循線追緝中。 (中時 ) #警方 #男子 #現場 #發現 #北市 也許您會感興趣 社會熱門新聞 小花童累翻！「疲勞駕駛」進婚禮現場 新人賓客笑破肚 - 社會 嬤不小心驚動蜂巢！滿滿黃蜂暴衝…孫慘被叮死 - 意外 從沒啪啪！19歲辣妹突然懷孕 男友驚：我們又沒做 - 社會 約會總在「公園晚上8：30」 女怒被「吃定」結婚前夕休了他 - 社會 獨家》扯！機敏中科院遭毒品攻陷 高學歷研究員設溫室種大麻販售 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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