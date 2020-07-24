北市民族東路瑤山宮宿舍24日凌晨驚傳一起命案，警方獲報到場，發現22歲廖姓男子已氣絕身亡，現場還有一名劉姓男子在場，警方將劉男帶回偵訊，劉供稱是因3000元債務，不慎失手將廖男打死，但警方調閱監視器畫面，發現還有4名男子疑在案發後逃離現場，目前正循線追緝中。

(中時 )