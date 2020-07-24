陳立農日前為新歌〈格格不入〉重返母校南強工商拍攝MV，飾演高中生的他為了詮釋勇敢突破現狀的心境，特地化上「受傷妝」，看著鏡子中的自己，他幽默表示：「我覺得這個最新時尚妝容，好像還蠻適合我的！」劇中女主角因臉上的胎記而自卑，被同學取笑、戲謔調侃，上演「校園霸凌」，陳立農為了保護女主角挺身而出、被毆傷破相。

陳立農在MV裡重返過去的教室、巧遇過去曾教過他的導師，讓陳立農直呼：「太懷念了，也很感謝曾經教過我的老師們！」MV劇情中，為了表現「挑戰內心、突破自我」，其中一幕他必須站上學校教學大樓的頂樓，且四周完全沒有圍籬，讓經紀人在旁冷汗直流，但陳立農非但不害怕，還冷靜表示：「這裡是我學生時代從來沒有到過的地方，我覺得挺新鮮的。」

晚間拍攝場地轉移到夜市，其中一幕是年幼的陳立農與父親一起擺攤賣廣東粥，熟悉場景讓陳立農憶及自己的童年往事；其實陳立農的父親原本是位醫生，後來在夜市擺攤賣魷魚，陳立農小學三年級時經常陪父親在夜市做生意，還因此學會烤魷魚的技巧，未料某天爸爸無預警沒回家，至今仍失聯，而這段往事也成為他最難忘的回憶。

陳立農重返母校拍MV。（環球音樂提供）

(中時 )