洪麗惠的民宿準備禮拜毯及專屬的炊具等，供穆斯林遊客使用。（張毓翎攝）

各項硬體設施包括增設淨下設施等都一應俱全，獲得穆斯林友善旅遊場域認證。（張毓翎攝）

來自高雄的洪麗惠深愛嘉義沿海風情，因其熱情、好客個性，退休後在嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂附近開設民宿，原本從事製造業的她，對於觀光產業相當外行，但在參與各項培訓課程之下，她的民宿不僅成為當地第一家穆斯林友善旅遊場域，且住房率年年上升，今年將爭取嘉義縣文觀局「旅宿風格營造」輔導方案，提升民宿整體的獨特風采。

為吸引更多國外旅客造訪，洪麗惠透過雲嘉南濱海國家風景區管理處的輔導，取得穆斯林友善旅遊場域認證，她表示，從廁所增設淨下設施、提供禮拜毯和專屬炊具，再到接待穆斯林遊客所應注意的禮儀，無論在食、住、遊、購、行等，都要從他們的文化去思考，做好相對應的設施及方案。

她坦言，當初布袋有數十家民宿業者也一起參加課程，但因清真認證內容嚴謹，想通過的話，準備起來很複雜，多數意願不高，最後只有她報名通過。洪麗惠以前不少員工是印尼、馬來西亞的穆斯林，憶起過去，她露出笑顏說，他們非常好客，尤其印尼人更是充滿人情味，經常分享他們國家的美食給大家。

洪麗惠剛踏入觀光產業這個完全陌生的領域時，先生勸她「還是好好退休吧！」，但她沒萌生放棄念頭，反而更積極參與公部門的培訓課程及踩點計畫，如今在嘉義布袋、屏東琉球2地開設民宿，且經營得有聲有色。她說，民宿因名為「幸福樂」，不少新人特別選在這裡求婚，光是上周就有2對新人求婚成功。

(中時 )