苗栗市長邱鎮軍扮演台漫《最強天后》中的土地公，宣傳戶外漫畫展正式開跑。（巫靜婷攝）

苗栗市公所推廣漫畫文化，7月24日起在苗栗、頭份、竹南舉辦共4場戶外書展，以及4場藝文沙龍講座，歡迎民眾參加。（巫靜婷攝）

漫畫也是重要文化資產，苗栗市公所呼應文化部國家漫畫博物館先期推廣活動，邀請大家一起來看漫畫，（左起）文化部副司長鄧美容、苗栗市長邱鎮軍、代表會主席邱炳光、文觀局長林彥甫。（巫靜婷攝）

因應戶外書展舉辦，苗栗市民廣場戲水池7月23日至26日暫停開放。（巫靜婷攝）

巫靜婷／苗栗報導

漫畫過去被認為是藝術次文化，甚至被列為禁讀書籍，時至今日，漫畫不僅是藝術創作，還能肩負文化傳承，是台灣文創的舞台，苗栗市公所呼應文化部國家漫畫博物館先期推廣活動，7月24日起在苗栗、頭份、竹南舉辦共4場戶外書展，以及4場漫畫藝文沙龍講座，支持漫畫創作，讓台漫發揚光大。

苗栗市長邱鎮軍24日扮成知名漫畫《最強天后》的土地公，如此犧牲色相就是為了推廣台灣漫畫，苗栗市公所首度舉辦戶外漫畫主題展，每場展覽包含十大主題、五大互動區，能夠了解漫畫創作的工具、呈現手法、歷史脈絡以及跨域媒介，大小朋友能盡情享受看漫畫的樂趣，回憶童年的美好。

苗栗市公所指出，許多台灣漫畫的主題以在地文化為故事主軸，透過框線、網點進行創作，雖受限於圖框之間，卻讓人充滿無限想像，感受動人故事張力，許多戲劇作品也會參考漫畫改編，這些原生漫畫在展覽中看得見，另外市立圖書館購置多冊獲選金漫獎的書籍，市民朋友也能感受台漫之美。

市長邱鎮軍表示，為鼓勵民眾參與活動，規畫4項看漫畫換好禮的活動，有機會獲得精美T恤、媽祖保庇杯緣子、漫畫造型L型文件夾、手搖動漫機等；另邀請4大漫畫家《最強天后》蚩尤、《摺紙戰士》周顯宗、《小輓》阿尼默、《用九柑仔店》阮光民到苗栗座談，活動需事先報名，詳情請搜尋「苗栗市圖書館」臉書粉絲頁。

(中時 )