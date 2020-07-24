針對蔡英文總統、行政院長蘇貞昌指三倍券好用不複雜，「鼓勵」前總統馬英九趕快領取，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，三倍券「化簡為繁」，徒增民眾困擾，馬英九只是真實傳達多數民眾的看法，蘇揆卻認為是「負面看法」，無怪乎有人說，心中有魔，所見皆魔，騙完神明騙人民，已經成為蘇貞昌的日常。

前總統馬英九日前表示，三倍券看起來很複雜，有點怕怕的，因此還沒有去領取，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌接連要馬英九「不要害怕，趕快去買，一點都不困難」。

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，三倍券領取的方式複雜，民眾還必須先自付1000元預購才能領；蘇揆聲稱三倍券「好領、好用、好刺激」，但民眾的感覺卻是「好少、好複雜，不刺激」。由領券狀況多、絕大多數民眾都選擇領取紙本三倍券，即證明其「化簡為繁」的設計，離民意太遠。

蕭旭岑表示，三倍券上路10天以來，還有8百多萬人未完成領取，相較馬政府發放3600元的消費券，首日就達成92％的發放率，民眾對三倍券與消費券何者反應熱烈，不言可喻。民眾和輿論普遍認為，三倍券比起消費券，實在差多了。

蕭旭岑反問蘇貞昌，馬英九只是真實傳達多數民眾的看法，蘇揆卻指為「負面看法」，這不是誤導民眾嗎？難怪很多人說，騙完神明騙人民，已經成為蘇貞昌的日常，他呼籲，蔡英文總統與蘇揆應認真聆聽人民的心聲，避免自我感覺良好，罔顧民意。

(中時 )