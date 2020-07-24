疾管署今日公布桃園市桃園區長安里新增1例本土登革熱病例，為一名60多歲女性，為日前公布首例男性本土個案的母親，感染個案近期無國外旅遊史，活動地以桃園市及桃園的住家及工作地點為主，但首例本土個案即兒子曾於7月11日至母親家探視，初步研判為一起群聚事件，將進一步調查以釐清感染源。

疾管署副署長莊人祥表示，經PCR檢驗，這位母親的感染較首例個案兒子還要早，但兒子較早發病。母親個案於7月10日出現發燒、四肢痠痛、嘔吐等症狀，至診所就醫流感快篩陽性，13日再度至診所回診，已無四肢痠痛症狀，23日經衛生單位通知進行接觸者採檢，登革熱快篩結果呈現陽性並通報，於今日檢驗確診，個案目前在家休養中。

為防範疫情擴散，莊人祥指出，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查，並進行孳生源清除及化學防治，同時加強當地民眾及醫療院所衛教。根據疾管署統計，今年截至目前國內累計2例本土病例，均居住於桃園市，另累計56例境外移入病例，較近5年同期為低，且多為1至3月個案，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。

莊人祥再次呼籲，近期國內各地持續有午後陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；另提醒地方政府特別注意從東南亞返台的居家檢疫對象，應留意其健康情形，如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速安排就醫，加強登革熱檢驗。

(中時 )