日前美國宣布關閉大陸駐休士頓總領事館後，大陸也祭出反制措施，撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並要求該總領事館停止一切業務和活動。對於陸方關閉美駐成都總領事關的原因，日本媒體分析，可能和西藏問題和大陸在西南軍事活動有關。

陸外交部網站發表聲明指出，是美方在21日突要陸方關閉駐休士頓總領事館，挺起此次紛爭事端，並抨擊美方此舉嚴重違反國際法，破壞兩國關係，而陸方舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，且符合國際法和外交慣例。

大陸外交部發言人汪文斌更指出，「美駐成都總領館的一些人員從事與其身份不符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益。」

日本放送協會(NHK)報導，美國駐成都總領事館1985年設置以來，逐步擴大，從當初只有6名美國籍使館人員的規模，發展到現在有50名美國籍使館人員，和150名當地雇員。

報導指出，美國駐成都總領事館的業務管轄範圍不只四川一省，還包括重慶在內的中國大陸西南地區。除此之外，美國駐成都大使館似乎還是美方觀察西藏形勢，和分析解放軍部隊在此區域部署與活動的重要據點。

成都總領事館也曾是中美外交問題的舞台，2012年時任重慶市公安局局長王立軍亡命美國駐成都總領事館，引發「王立軍事件」。不過，美國並未同意王申請政治庇護的請求，之後他也被大陸國安部派員帶走，而該起事件導致當時的重慶市委書記薄熙來落馬。

(中時新聞網)