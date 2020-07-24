政府積極推動綠能政策，積極設置太陽能板、風力等設備種電，彰化縣農田水利會在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道，設置太陽能板，24日傳出包商大砍渠道旁20多棵苦楝樹及羊蹄甲，民眾發現認為太離譜，水利會則回應，會改成移植或其他方式。

水利會配合政府綠能政策，欲在莿仔埤圳沿岸種電，預計在圳渠上方架設太陽能板，今天開始施工，但民眾砍樹讓看不下去，直指後面還有整排約４百棵樹，難道都要砍掉？

彰化縣環保聯盟總幹事施月英痛批，砍樹種電太瞎了，全世界都在積極種樹降溫，只有台灣在砍樹種電，天氣越熱大家再吹冷氣，然後再發電，根本本末倒置，非常離譜，且水利會負責水利建設，怎麼也種起電來，令人不解。

彰化農田水利會組長陳耀釧則回應，砍樹是因渠道旁的小葉欖仁、羊蹄甲樹等經常破壞渠道壁，因此才一併請廠商處裡，未來這條近8公里的莿仔埤圳北岸聯絡渠道，能有將近5公頃的面積，設置約1萬7千5百片的太陽能板，1年可發電715萬4千度電。

陳耀釧強調，民眾對於砍樹有疑慮會做內部檢討改善，未來會將剩下未砍的樹木，改成移植到水利會的水利地上，讓樹木繼續生長。

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彰化水利會砍樹種電 環團批太瞎（民眾提供）

(中時 )