畢書盡（Bii）出道10年24日首度舉辦虛擬演唱會「HyperLIVE 2020:Bii Alive」，日前剛升格當爸的他，開唱前喉嚨不慎發炎，總彩時非常緊張，Bii說：「VR特效需要讓我的身體360度都維持光亮，所以現場非常熱，我自己選的歌單又都有一點點難度，所以有點擔心體力吃不消，但好在還是順利完成。」

由於第一次舉辦VR演唱會，畢書盡充滿期待，總彩時首度體會虛擬實境的衝擊魅力，「雖然我身處四面八方都是綠幕的舞台，但透過專屬銀幕，可以看到與虛擬實境合成後的影像，相當震撼」。Bii形容主辦單位為他打造浩瀚的宇宙實境，「讓我好像在異星球漂浮表演，四周還被遠近許多星球包圍，雖然我沒去過外太空，但透過VR我真的有被吸進銀河的感覺」。

Bii原計畫今年二度攻蛋，因新冠肺炎疫情攪局，忍痛延至明年舉行，但他仍希望在這特別的年份用歌聲回饋粉絲，答謝這十年不離不棄的每一位朋友，「而且，要辦就辦最好的」！於是以虛擬攝影棚即時合成搭配VR技術，以「超近距離」「超越真實」兩大特色，打造出具有科技感的演唱會。「HyperLIVE 2020:Bii Alive」24日晚上8點在KKBOX播出。

畢書盡首度舉辦虛擬演唱會。（KKBOX提供）

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