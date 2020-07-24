南科太空產業產官學研聯盟24日成立，邀學界業界專家分享經驗。（劉秀芬攝）

美國SpaceX公司5月底成功發射火箭，完成運載太空人至太空站的壯舉，讓太空議題在全球發燒。台南科學園區近4年來已投入1.7億經費，輔導廠商31家公司加入航太產業的，現在更號召各界，成立太空產業產官學研聯盟，要組成南台灣太空國家隊，一起搶太空產業商機。

南科管理局表示，全球太空產業產值預估2024年將可超過1兆美元，台灣半導體、資通訊與精密產業完備，是支撐台灣未來發展太空產業的基石。南科近4年來輔導廠商投入太空產業，有31家廠商投資近30億研發，帶來近50億產值。

以台灣穗高公司為例，公司產品原為自行車輪圈到智慧型手機鋁合金殼，在與長榮航太合作後，取得NADCAP特殊製程認證，成為波音公司認證的鋁材供應商，跨入航空領域。

家登公司長期耕耘美國半導體市場，因接觸美國大廠Park Hannifin，獲得製造航太啟動器的機會；生產專業觸控面板的榮昭公司，從運動醫材、交通載具、娛樂博奕、工控安防，跨足到航空面板；榮陞公司從傳統的機械加工業者起家，轉型航空產業後營業額從500萬元翻至1.6億元。

南科管理局局長林威呈表示，太空產業是政府推動的重要產業之一，在南科有很多廠商在航太產業已經有相當好的基礎，從航太跳到太空產業，只是轉型，為了讓南台灣公司在太空產業發展更快更好，因此24日號召產官學研成立聯盟，輔導廠商打入國際市場，成為全球衛星產業的重要聚落與供應鏈。

南科管理局也強調，台灣發展太空產業，還需要3個重要配套措施，創造國家太空產業經濟環境、啟動衛星發射載具計畫、提升國家太空中心層級。尤其是制定國家太空法，確定台灣太空產業的經濟法治環境，降低國內外業者投資台灣太空產業的法律不確定性。

此外，國家太空中心應升格成科技部下研究院，對外可宣示政府發展太空產業決心，對內有利整合國內太空計畫。

24日的活動獲廠商熱烈迴響，有50多家廠商120多人與會，南科管理局也邀請「火箭阿伯」國立交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信教授、台灣第一枚成功發射立方衛星的苗君易教授，以及成大跨領域混合火箭團隊領導人趙怡欽教授，分享全球太空產業趨勢以及台灣發展太空產業的利基。

國家太空中心主任林俊良24日也南下招商，說明10年251億的第三期「太空科技長程發展計畫」內容，台灣太空產業在衛星與火箭元件、系統、製造、發射服務、衛星操作、衛星應用各方面的布局與發展商機。

(中時 )