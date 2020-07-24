桃園市觀音區張姓男子涉嫌經營2間土石場，並將汙泥、廢水排出，地點就在桃園美景草漯沙丘旁。（桃園市環保局提供）

桃園市觀音區張姓男子涉嫌經營2間土石場，並透過回收土方，再到廠內清洗過濾，篩選出有價值土方變賣。但張男直接將廢水、汙泥直接排到草漯沙丘旁的海岸，桃園地檢署、環保單位、保七總隊見時機成熟，將張男等人逮捕，訊後依廢棄物清理法以50萬元交保。

據了解，張男等人在觀音經營2間土石場，其中1間以回收土石方資源為主，另1間則是將砂石打碎，再清洗過濾，篩選出有價值的土石再變賣圖利。不過清洗土石時產生的廢水、汙泥，就透過暗管直接排到草漯沙丘旁的海岸。甚至還有遊客到附近遊玩時，踩到汙泥跌倒受傷。

此外因為該暗管漲潮時就消失、退潮才出現，增加環保人員稽查難度，過去張男也曾被檢舉開罰過，但張男又重操舊業，又被民眾檢舉後，檢方、環保署、桃園市環保局、保七總隊長期調查，終於查出切確證據，將張男及員工一同逮捕到案，其中張訊後以50萬元交保。

(中時 )