獨家專訪／女戰神找愛盼「琴瑟和鳴」 陳玉珍羞吐「這款男」最凍未條

立法院日前為監察院人事案爆發衝突，國民黨立委陳玉珍一人「全副武裝」死守主席台，用「金門精神」奮戰到最後，令不少人印象深刻，也讓她得到了「立院女戰神」的封號，儘管戰鬥力強悍，陳玉珍接受《中時新聞網》獨家專訪，第一次在鏡頭前大方談論自己愛情觀！她表示仍對愛情保有憧憬，不過因為當立委太忙，真的沒有時間好好認識新對象，更自爆曾玩過一段時間的交友軟體！至於心目中的「理想情人」要有什麼條件呢？出身台大中文系的陳玉珍說，期望另一半也要有文學氣質，最好能跟她「吟詩作對」，更害羞地透露從小就夢想有一天能和會彈鋼琴的男生交往，因為自己很喜歡聲樂、會唱歌，兩人可以一起「琴瑟和鳴」。

陳玉珍分享玩交友軟體經驗和心得，因為不能明確表明自己立委的身分，常被聊天對象認為不誠懇，是詐騙。

「因為朋友的介紹開始使用」，陳玉珍分享玩交友軟體經驗和心得，由於擔憂立委的身分會曝光，她選擇8年前「零修圖」的美照當作頭像，反差模樣讓她自己都笑說「青春無敵」，希望用這張美照吸引人願意滑她和她聊天。而在自我介紹部分，陳玉珍則是填入基本的年齡、學歷資料，因為她在交友軟體上看男生，也會特別注意這兩點，陳玉珍說，喜歡年紀比自己大、成熟的男人，和自己有相同學歷的男生，她也會優先考慮，比較有開啟話題的可能，除此之外，她還會按心情在簡介更換中英文詩詞，表達自己內心的感受，期盼有人能懂她。

陳玉珍秀出8年前「零修圖」的美照當作交友軟體頭像，反差模樣讓她自己都笑說「青春無敵」，希望用這張美照吸引人願意滑她和她聊天。

就與網友的聊天內容，陳玉珍坦言，最困擾的是被問到工作的事，因為不會一開始就和對方說自己是立法委員，怕被認為是詐騙，只好說是從事法律相關工作，但又不能明確表明身分，可能因為這樣讓對方感覺不誠懇，不是真心來交友，交談互動都不長久。陳玉珍也提到，由於自己具備多種語言能力，且立委平日公務繁忙，她有空閒的時間都是深夜，所以在交友軟體上聊比較久的多半是外國人，「曾經還滑過一個菲律賓男生說要飛來台灣找我」，但立院不時會挑燈夜戰表決議案，她整天人都要待在議場，因此冷落了對方，這段情最後就不了了之。

「所有的人都一樣，都希望能找到共度一生的伴侶」陳玉珍表示，無論幾歲都嚮往美好的愛情。

「所有的人都一樣，都希望能找到共度一生的伴侶」陳玉珍表示，無論幾歲都嚮往美好的愛情，她希望在陷入困難的時候，能有個人陪伴在身邊給予支持，傷心的時候也可以和對方訴說心事，如果能遇到一個好的男生，有肩膀要賺錢養家，她也很願意過單純相夫教子的生活。

(中時新聞網)