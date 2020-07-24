賴清德副總統今（24）日在行政院中部辦公室執行長蔡培慧陪同下，參訪南投草屯鎮知名的「毓繡美術館」及仁愛鄉法治國小，為該校棒球隊加油打氣。

副總統賴清德提到，草屯鎮的毓繡美術館，歷年來的展覽都帶給喜好現實主義藝術的觀眾許多驚喜，這回來到草屯特別安排參觀，在專業的導覽人員介紹下，欣賞當期個展，透過藝術家的生態花園創作，也看到藝術家跟策展單位對生態與生命的關懷。

隨後，美術館創辦人葉毓繡致贈美術館創辦史「心中的美術館」給賴清德副總統。葉毓繡提到，推廣藝術教育是她創辦毓繡美術館的理念，已支持上千位偏鄉學校師生「來美術館上美術課」。

蔡培慧提到，政府推出三倍振興券及藝FUN券，草屯有許多在地藝術家駐村，有前衛現實的美術館，也有各種結合南投農產的工藝創作，更可帶回鮮甜可口的平林葡萄當伴手禮，歡迎民眾來南投使用農遊券跟藝FUN券。

(工商 )