俗話說，禮多人不怪，送禮是傳遞「愛」最直接的表達，透過伴手禮，更能迅速拉近彼此之間的距離！由台中市政府所舉辦「台中市十大伴手禮」得獎業者所組而成的民間團體「台中好禮協會」，今（24）日在「布英熊文化創藝美食會館」辦理新舊任理事長交接典禮，由「鯊魚挑嘴」營運長鄭人豪接任第五屆理事長。

鄭人豪表示，前四任理事長將會務辦得可圈可點並打下深厚的基礎，未來將舉辦更多的跨業結盟，並積極整合台中市各界資源，並進行橫向串聯包含台中律師公會、台中連鎖加盟協會、醫療體系、飯店旅遊體系等，將帶領會員與不同領域相互結合，產出一加一大於二的效益，致力將協會打造成為「台中精品協會」，期許將來深耕台灣、並在國際舞台發光發熱！

台中好禮涵蓋產業廣泛，包含精品特色伴手禮、地方創意美食、文化傳承工藝等多樣類別。協會各業者平時專心於各自的產業研究發展、除了提升產品品質外，也勇於突破創新，推陳出新，透過好禮協會這個平台，未來將持續整合台中在地好禮品牌業者，共同推廣台中市特色伴手禮文化，朝向更精緻的方向邁進。

(工商 )