【Bencotto推出一系列夏季新菜，圖為「手工義大利麵餃、瑞可達乳酪、奧勒岡、蕃茄醬汁、橄欖、大蒜、辣椒、酸豆」。（台北文華東方酒店提供）】

迎接容易讓人缺乏食慾的盛夏，台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳端出讓人胃口大開的夏季新菜，到任1年多的型男主廚雅克柏．弗西（Iacopo Frassi）觀察到台灣饕客愛吃海鮮，因此這季新菜運用更多當令海鮮食材，並搭上柑橘、檸檬等帶酸味的新鮮食材調味，打造富季節感的消暑開胃單點及套餐。包含開胃菜及主菜的2道式午間套餐，每位1280元起+10%；包含開胃菜、燉飯或義大利麵、主菜及甜點等4道式晚間套餐，每位1980元起+10%。

「爐烤章魚佐柑橘洋芋泥、葡萄、蕃茄、葡萄柚」。（台北文華東方酒店提供）

開胃菜「爐烤章魚佐柑橘洋芋泥、葡萄、蕃茄、葡萄柚」蘊含盛夏的極鮮滋味，將新鮮的章魚先放入烤箱烤至半熟，另外起鍋炒香大蒜後續入巴西里、檸檬皮、辣椒及切塊的章魚拌炒，再用鹽及胡椒調味，最後把幼滑細緻的柑橘風味洋芋泥置於盤中，鋪覆炒好的章魚，加上切半的葡萄、蕃茄及葡萄柚果肉增添清爽感，也讓人忍不住一口接一口。

有著經典義式滋味的「手工義大利麵餃」，麵皮以杜蘭小麥粉和雞蛋製成，強調每天新鮮手工現擀，雅克柏主廚將瑞可達乳酪混合切碎的奧勒岡葉及少許檸檬汁包入自製的麵皮內再入鍋水煮。盛盤時，以蕃茄、橄欖、大蒜和辣椒製成的醬汁為底，擺入手工麵餃再點綴蝦夷蔥和橄欖，一口咬下，濃郁的乳酪搭配清鮮微辣的蕃茄醬汁，讓人彷彿置身於風光明媚的義大利。

「義大利陳年米燉飯、海螯蝦、柑橘、迷迭香、酸豆、北海道海膽」。（台北文華東方酒店提供）

充滿大海氣息的「義大利陳年米燉飯」，搭配著華麗的北海道海膽和海螯蝦，格外誘人，主廚選用義大利白米頂級品牌「Acquerello」所出產、有「米中之王」美譽的卡納羅利品種（Carnaroil）陳年米。他先以加了洋蔥、大蒜、迷迭香、白蘭地所熬煮的海鮮高湯煨煮燉米，待米粒吸飽湯汁後再加入鮮奶油、奶油塊和橄欖油拌勻，即可準備起鍋；最後擺上北海道海膽及海螯蝦，並以酸豆和柑橘及檸檬製成的果泥點綴，滋味輕盈不膩口。

「香煎馬頭魚、焗蕃茄、櫛瓜、青豆、蕃茄澄清湯」。（台北文華東方酒店提供）

「香煎馬頭魚、焗蕃茄、櫛瓜、青豆、蕃茄澄清湯」以油煎的方式，讓馬頭魚的魚鱗一片一片立起，層層交疊猶如蜂巢立面，搭配盤中的素雅的炒青豆和焗烤蕃茄，享用前再淋入蕃茄澄清湯，可品嘗到魚鱗的酥香脆與魚肉的軟嫩之強烈對比，是不容錯過的美味。

「美國頂級牛菲力、沙巴雍、嫩芽沙拉」。（台北文華東方酒店提供）

「美國頂級牛菲力、沙巴雍、嫩芽沙拉」則選用美國Prime等級牛菲力，將表面煎香以鎖住牛肉的香氣和原汁後，入烤箱烤箱至5分熟，接著以蛋黃、奶油、牛奶及白酒製成沙巴雍醬汁，再搭清爽的沙拉，最後淋上以肉汁濃縮成的醬汁，香氣四溢。

此外，台北文華東方酒店聯手文華精品內的8家指定餐廳（含Bencotto）推出史無前例的超殺餐飲優惠，主打不用一定要使用振興三倍券，只要單筆消費滿3000元以上就送價值6000元的限量餐飲現金抵用券，引起廣大迴響；飯店表示，在三倍券及飯店館內餐飲優惠齊發之下，以館內蟬聯米其林1星餐廳「雅閣」及米其林餐盤推薦餐廳「Bencotto」目前平日來說，訂位已拉抬到近8、9成滿，若假日沒有預先訂位，也常一位難求。

(中時 )