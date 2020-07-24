葉玉卿女兒辣穿比基尼出海，老爸胡兆明(右1)也同行。(取自胡芷欣IG)

香港90年代性感女神葉玉卿，擁有天使臉孔與火辣身材，憑著演出《情不自禁》、《我為卿狂》、《卿本佳人》等多部三級片，躍居一線女星之位，之後更在找到如意郎君，在1996年閃嫁美籍華人富商胡兆明，事業愛情兩得意令人羨慕。未料胡兆明卻在日前驚傳已申請破產，大女兒胡芷欣今(24日)更在社群網站PO出生活照，意外透露了老爸破產後的近況。

葉玉卿愛女胡芷欣今日在社群網站更新近況，照片中她穿著火紅比基尼大秀爆乳身材，開心地秀出搭船出遊的戰利品—一條大魚，好心情不言而喻。而她的爸爸與2個弟弟臉上也同樣掛著笑容，全家人生活一點也不受破產影響。

葉玉卿老公胡兆明早前被爆負債超過上億美金，已在美國申請個人破產，對此葉玉卿大方回應，認了老公申請破產一事，同時也解釋申請破產重組保護並不是讓人一無所有，個人生活必需品、部分工資所得，還有房車都能得到豁免，強調：「只要不是關乎生、死都不算是最大問題。」更拿美國總統川普為例，指川普以前也申請破產重組好幾次。

(中時新聞網)