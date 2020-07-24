近日印度與大陸在邊界爆發對峙衝突，6月29日印度科技部以大陸手機應用程式會危害國家安全為由，通過封鎖大陸59款手機應用程式，其中包括在印度很紅的「微信」和「抖音海外版」。昨(24）日印度財政部再以國家安全為由，修改針對公共採購案的規定，限制所有政府機構向大陸和巴基斯坦等鄰國購買商品及服務。

這是繼封鎖陸59款手機應用程式後，先是禁止陸資參與建設高速公路或電力工程等基礎設施，這次又更擴大範圍抵制大陸。雖然新修正的規定並未表明針對中國，但與印度陸地接壤的鄰國包括中國、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、不丹和緬甸等國，從製造和提供服務能力及價格考量分析，幾乎只有陸資企業有競爭力在印度投標。

根據印度財政部公告，政府修改「2017年財務通則」（General Financial Rules 2017），針對與印度陸地邊境接壤的鄰國，或是國防直接間接相關的投標人進行限制，以便強化印度國防和國家安全。

昨日美國國務卿龐培歐也在一場與印度的企業視訊高峰會上表示，美印等民主國家應該共同合作非常重要，特別是民主國家都已經看到大陸所帶來的挑戰。

(中時新聞網)