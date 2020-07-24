桃園市24日出現第2起登革熱確診病例，為桃園區長安里60多歲的女性，與21日首例確診個案是親屬關係。10日出現發燒、全身痠痛及嘔吐的症狀，13日回診時已無四肢痠痛症狀，桃園市衛生局23日主動安排採檢而確診，目前個案無身體不適症狀。

衛生局表示，第1例個案曾於6月28日、7月5日及7月11日前往第2例個案的住家，初步研判為一起群聚事件，將進一步調查釐清感染來源。衛生局已前往個案活動地進行疫情調查、孳生源清除及化學防治作業，並加強社區民眾及周遭醫療院所衛教，以提高警覺。

衛生局已針對2例確診個案活動地點執行環境孳生源清除、社區居民衛教及緊急化學防治噴藥作業。因應登革熱疫情，衛生局防疫消毒大隊也自23日起至9月初，於各區各里進行為期1個半月的戶外環境大消毒。

衛生局提醒，民眾近期如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利醫師診斷及治療，也方便衛生單位及早進行相關防治措施。

(中時 )