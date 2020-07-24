新冠肺炎防疫期間，社福團體募款冷清清，台灣電力公司台中區營業處與台電工會第12分會團隊志工，24日至北屯區十方啟能中心，捐贈物資5萬元；民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮各捐1萬元，共襄盛舉，期盼拋磚引玉，吸引更多善心人士對弱勢機構的關懷協助。

民進黨市議員曾朝榮指出，他是十方的「20年志工」，義不容辭協助義賣捐款等活動，該中心平時經費多來自政府補助、教養費用及民間捐款，但今年受到武漢肺炎疫情影響，外界捐助大幅減少，經營陷入困境，苦不堪言，他與立委莊競程除各捐出1萬元外，也請台電協助，台電馬上配合與支持此次捐贈活動。

民進黨立委莊競程回想，他與太太還是男女朋友期間，因對從事弱勢機構服務的人，深感敬佩，經常到十方啟能中心慰問關懷；台電的公益志工除了堅守崗位提供穩定電力，工會長期投入社會關懷活動，發揮及時雨的功能，讓社福機構免於「斷炊」窘境，受肯定。

早期在台電任職的十方啟能中心董事長魏振豐表示，為了繼承老婆魏吳雙雙女士的遺志，毅然決然辭去了台電優渥工作，全心投入十方啟能中心，早療兒童的療育工作，秉持尊重生命、扶持生命的愛，幫助需要幫助的人有尊嚴的站起來。

(中時 )