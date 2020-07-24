民進黨高雄市長候選人陳其邁24日下午出席大岡山後援總會成立大會，對於李眉蓁將論文事件定位成政治追殺，陳其邁強調，還是要請李眉蓁面對問題，不要再做政治操作轉移焦點。

媒體問陳其邁，李眉蓁在23日的道歉記者會前，向助理要了衛生紙，之後台上哭的時候再拿出來用，有人說這樣演得太大了的看法，陳其邁表示，不用太多的揣測，給她一點空間，希望她能夠把事情的真相還原，盡快的對外說明，誠懇面對外界的疑慮。

陳其邁說，李眉蓁論文風波，請李要面對問題，不要再做政治操作轉移焦點，國民黨主席江啟臣也應該要面對這個問題，而非把問題丟給李議員，指導的教授也是國民黨籍，他自己又是政治學的教授，李議員是國民黨提名的候選人，真相如何江主席有責任要釐清。

陳其邁強調，3分鐘能夠解決的事，不要拖3個禮拜，拖到選舉都結束了，這樣大家會質疑江主席處理事情、面對問題的態度，最大的問題，他認為國民黨、江主席要來釐清真相。

(中時 )