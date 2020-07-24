為了振興受疫情衝擊的經濟，民進黨政府祭出「三倍券」，但卻屢屢被民眾拿來跟前總統馬英九的「消費券」做比較。對此國民黨立委洪孟楷今天在臉書揭露三倍券成本，指出三倍券少領1600，成本竟比消費券高出2.9億元，根本把人民當凱子，痛批比扯鈴還扯。

洪孟楷表示，行政院通過紓困3.0追加預算2100億元，但預算內容浮濫，其中三倍券因政府好大喜功用4種發放方式，不但造成民眾困擾，連帶成本增加，預算書上的三倍券成本竟然高達22.56億元，比消費券紙本印刷高出2.9億，比扯鈴還扯，也打臉行政院長蘇貞昌所謂的「好領好用」。

洪孟楷指出，消費券全紙本印刷且人人都有，總行政成本約在19.66億元，但這次民進黨三倍券金額少了1600元，且4種領取方式造成民眾困擾，數位化時代反而行政成本增加2.9億，根本把民眾當凱子，要「大撒幣」也別拿人民的納稅錢開玩笑。

洪孟楷補充，這次三倍券政策，政府還編列1.29億的廣告宣傳費用，難道民進黨還嫌廣告不夠多？要擦脂抹粉才能繼續？濫用預算全民買單，還有立委好意思護航嗎？

洪孟楷砲轟，紓困3.0預算書才42頁，卻舉債2100億，換算下來每頁價值「50億」，濫用公帑、先斬後奏，已經發出的費用才要立法院來背書核銷。他要求蔡政府出面說明，並且要有人為濫用人民納稅錢的做法負責。

比扯鈴還扯！三倍券成本比消費券高出2.9億元！濫用公帑該有人負責！ 行政院通過紓困3.0追加預算2100億元，預計八月立院開臨時會，但預算內容浮濫，其中國人最熟知的三倍券發放，因為政府好大喜功用四種發放方式，其複雜的結果就是整個成本增加，... 由洪孟楷發佈於 2020年7月24日 星期五

(中時新聞網)