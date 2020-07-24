中職富邦悍將今（24）日與選秀第1輪球員張進德簽訂合約，成為本屆選秀會最快完成簽約的球員，張進德的合約是2.5年複數年約，總值共1226萬，其中2020-21年月薪40萬元、2022年增至43萬元。

張進德今天在新莊球場加盟儀式穿上背號「69」號球衣，正式成為富邦悍將一員，他說，能夠順利加入富邦感到很興奮，至於選擇「69」沒有什麼特別意義，就是從球團提供的號碼中選的。

由於張進德明天將會登錄一軍，而最近的二軍出賽是7月13日，距今也有10天如何保持出賽狀態，他說，有在積極訓練，每天做該做的訓練，明天一定會維持100％的出賽狀況。

今天富邦在下半季首戰的賽前為張進德舉辦加盟儀式，領隊蔡承儒表示，張進德是經驗豐富的即戰力捕手、也有領導能力，在悍將自主培訓期間即成功融入球隊，期盼他能在下半季發揮戰力，幫助球隊提升戰績。

加盟儀式結束後，張進德走進球員休息室與隊友擊掌，他表示，很期待正式在中華職棒一軍出賽的日子能夠早點到來，他的目標就是球隊總冠軍，這本來就是打職的最大目標。

(中時 )