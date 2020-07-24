桃園市長鄭文燦親自種下表紀念的楊梅樹。（桃園市政府提供／黃婉婷桃園傳真）

位於楊梅休閒農業區的台朔有機農場，從2013年斥資打造北台灣最大的有機王國，農場面積約39公頃，平時栽種許多平價蔬果，每月產量高達30噸以上，許多中、小學的營養午餐都由這裏供給。此外，農場也結合地方資源，與周邊青農合作舉辦農事體驗課程，期望能推廣有機理念，進而帶動周圍休閒農業發展。

為實踐循環經濟與落實生態教育，台塑於7年前開始，從購地、植樹做隔離帶做起，建立起農場周邊生態後，便開始栽種有機蔬菜，近年來更轉型種植哈密瓜、香瓜等高植化作物，就連茶、蜂蜜等農產加工品都不缺席。特別的是，從源頭栽種開始，台塑不假他人之手，從水質、土壤再到肥料，甚至蔬果出品時的檢驗都由他們一條龍把關。

楊梅農場資產開發組組長劉耀文說，自家農場在楊梅區相當有規模，除了農業生產外，也希望傳遞有機、友善土地的概念，因此集結周邊青農成立共學團體Formosa樂活圈，期待用地方創生的模式打造特色專案，對內可協助培力第二代青農，對外則舉辦農事體驗活動，邀請民眾一同共襄盛舉。

桃園市長鄭文燦23日參訪時說，非常歡迎民眾在楊梅農場使用三倍券及農遊券，來進行農事體驗或購買特色農產品。未來市府將與農場合作，推行食農教育、農業資材環保化、農業智慧監控系統、農特產品開發，讓桃園的休閒農業區及有機農業更加蓬勃發展。

(中時 )