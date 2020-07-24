住在柬埔寨的一名老奶奶，日前帶著5歲孫子出門砍樹，老奶奶不小心驚動樹上的蜂巢，結果遭到30多隻黃蜂攻擊，祖孫倆被叮到滿身是傷，5歲孫子卻不性被黃蜂叮咬死亡。

意外發生在柬埔寨南部茶膠省（Takeo），62歲的老奶奶歐恩（Chen Oeurn），因為想要蓋雞舍，因此帶著孫子卡卡達（Morn Kakakda）在住家附近砍樹，過程中歐恩不小心撞到蜂巢，大量黃蜂瞬間衝出來，歐恩與卡卡達臉部、脖子、胸口全被螫傷。

孫子卡卡達遭黃蜂攻擊後，奶奶歐恩試圖帶回家搶救，但沒過多久仍回天乏術，當地警方表示，被黃蜂叮到一定要立刻送醫院，因為被攻擊很有可能致命。

黃蜂又稱虎頭蜂，遇到攻擊或是被驚動，會群起攻擊，被叮的人可能會出現過敏、毒性反應，嚴重者會出現呼吸困難、休克症狀，最後導致死亡；如果不小心被螫傷，不要花時間找螫針，應立即使用冷敷，減輕痛楚及紓緩腫脹，然後盡快就醫。

(中時新聞網)