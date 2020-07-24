邁入第3年的「2020澎湖國際海灣燈光節」將於9月12日至11月14日，在澎湖金龍頭盛大登場，以澎湖海洋意象、「海島樂園」為策展主軸，打造澎湖大型燈光展演活動，延續暑假及花火節後的旅遊熱潮。

澎湖國際海灣燈光節邁入第3年，去年燈光裝置藝術「隱匿之海」榮獲「2019年布里斯本設計展覽設計類-金獎」，整體燈光活動策展更獲得「2019柏林國際設計大獎賽」銀獎肯定，提升澎湖國際知名度。今年搭配安心旅遊國旅補助方案7月1日上路，更額外推出僅供離島使用的加碼補助方案，鼓勵民眾以秋冬漫遊方式，高CP值玩遍澎湖。

今年活動由國內外藝術家打造多達20幾種燈飾，主題燈區有全台唯一結合港灣水舞的燈光秀，浪漫唯美且高達8公尺的主燈結合氣勢磅礡的水舞為最大亮點。藝術燈區則有多樣結合科技的互動燈飾，其中像是外觀很復古，實際走進卻很科技的蒸汽帆船「菊島奇幻探險」、會隨著民眾打擊聲而律動的石鮔章魚燈飾「搖滾章魚」和澎湖當地特有的乞龜民俗慶典活動為核心打造的「龜來運轉」祈福燈飾等，都相當適合親子家庭前來體驗遊玩。

觀光局表示，這次澎湖國際海灣燈光節展區內分為主題燈區與藝術燈區，主題燈區高達8公尺的美人魚主燈「海島之歌」是今年最大亮點，主燈展演搭配了海上燈光水舞秀「蓬勃之海」，運用了位於金龍頭港口絕佳海景與水域的優勢，將水舞的呈現拉高至海平面上3至4公尺，讓民眾能獲得更廣闊的水舞視覺。

澎湖國家風景區管理處處長許宗民表示，澎湖現在非常夯，外界擔心旅遊人口超過環境乘載量，目前所有環境資源，用水、供電、住宿量、美食，都是在環境成載量容許範圍內。他說，在花火節與暑假期間，這麼多人還是能悠遊澎湖地質景觀、生態環境，享用美食、玩水上活動，人潮都可以負荷，分流也能做得更適當。

(中時 )