元大金控代子公司元大銀行公告高層人事異動案，元大銀24日召開董事會，通過總經理莊有德升任元大銀副董事長一職，總經理將由元大銀資深副總經理卜繁聖升任。

新任總經理卜繁聖未來將在元大銀的法令遵循制度與風險管理機制下，持續推動跨部門、跨子公司及跨境間整合，以「均衡業務結構、分散獲利來源、資本運用效率化」為經營主軸，提升營運績效，持續成長。

莊有德在元大集團服務多年，曾任元大證金董事長、元大金控執行副總經理與元大銀行董事等職務，長期擔任要職，熟稔整體營運發展。

莊有德2018年2月起擔任銀行總經理，任內積極整合元大與大眾合併業務，合併首年，元大銀總資產規模逾1.3兆元，實質獲利突破100億元，排名民營銀行第七大。2019年稅後純益100.46億元，全年每股稅後純益EPS 1.36元，創歷年新高。2020年上半年在市場環境風險升高下仍穩守營運，前6月累計稅後盈餘為45.13億元，EPS 0.61元。

卜繁聖曾擔任元大銀金融市場事業處處長與財務主管、元大證券債券部副總經理等重要職務。在金融交易、資產配置、資金運用、產品設計及海外交易事業管理等工作項目均有亮麗表現，尤其在元大銀金融市場事業處處長任內，金融商品操作與財務控管上更是屢創佳績。

元大銀在國際政經環境下，面對新冠肺炎疫情經濟復甦的過程中，一切營運作為均秉持高度風險意識，遵守風險管理、法令遵循及內稽內控制度，依金融市場變化彈性調整業務策略，維持獲利穩健成長及深耕資產經營價值，極大化股東報酬，續創下一波營運規模擴張及獲利成長契機。

(工商 )