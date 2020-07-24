UBI/聯亞集團24日宣布，已向台灣食藥署（TFDA）提出COVID-19疫苗UB-612的一期人體臨床試驗申請，透過滾動式審查（rolling review）機制可望加速取得許可，力拚第三季開始進行試驗。

此第一期臨床試驗之主要目的在於評估UB-612疫苗於人體之安全性、耐受性及免疫原性。

另外，聯亞生技美國母公司UBI）也已向美國國防部及歐洲流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，簡稱CEPI）提出於美國進行人體臨床試驗的補助申請，預計於今年年底前依據台灣第一期劑量調升試驗之結果，在台灣、美國同步展開第2/3期人體臨床試驗。

UBI集團之董事長暨科學長王長怡表示，自今年12月起至明年第一季，聯亞集團可生產5,000萬至1億劑UB-612疫苗，以供應國內外緊急公共衛生需求，明年全球供應量則將達到5至10億劑。

UB-612疫苗開發計畫由UBI主導，王長怡與美國團隊為該產品主要發明人。聯亞生技攜手其國內聯生藥、聯亞藥兩家子公司，共同參與UB-612疫苗開發及量產。

聯生藥擁有兩條2,000公升生產線之PIC/S GMP蛋白質藥廠，負責蛋白質原料藥之生產及使用UBI配方進行疫苗成品調製。聯亞藥則擁有美國FDA認證的GMP針劑廠，負責疫苗成品之充填及包裝。

為加速COVID-19疫苗之開發，TFDA與CDE 於7/21派員至聯生藥及聯亞藥進行駐廠監製，以同步監控並確保疫苗品質符合法規要求，有助於縮短UB-612疫苗取得緊急使用授權（EUA）許可時程。

(工商 )