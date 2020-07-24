櫃買中心今（24）日表示，對基龍米克斯生物科技公司（4195）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，基龍米克斯生物科技公司就109年6月30日股東常會之重要決議事項，該公司未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前辦理重大訊息公告，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。

(工商 )