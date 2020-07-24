基米公司違反重訊 遭罰1萬元 19:122020/07/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（24）日表示，對基龍米克斯生物科技公司（4195）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，基龍米克斯生物科技公司就109年6月30日股東常會之重要決議事項，該公司未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前辦理重大訊息公告，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 (工商 ) #基米 #櫃買中心 #基龍 #米克斯 #生物科技 也許您會感興趣 財經熱門新聞 慘爆！美晶片廠跪了 7奈米求救台積電？ - 財經 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 400快了…下一步？專家爆台積電「恐怖天花板」 - 財經 巨頭殞落！英特爾7奈米慘摔跤 勁敵找台積電衝破市占高牆 - 財經 陸美衝突加劇！那指開盤跌近2％ 台積電ADR獨強飆漲10％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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