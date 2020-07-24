金馬路東側住商繁華，西側上還是農業用地，散落鐵皮屋、雜林和農地，縣府朝向將金馬路和國道東側之間的70公頃農業用地解編，引進住、商發展。（吳敏菁攝）

金馬路東側住商繁華，西側上還是農業用地，散落鐵皮屋、雜林和農地，彰縣府計畫朝向將金馬路和國道東側之間的70公頃農業用地解編，引進住、商發展。（吳敏菁攝）

打破緊箍咒！彰化交流道特定區1422公頃，7成劃訂都市計畫農業區，彰化市主要道路金馬路，被形容「一條馬路、兩個世界」一邊鐵幕深鎖、一邊自由繁華，縣府重新通盤檢討，最大突破要將金馬路西側及國道東側約70公頃農業區解編，朝向住、商用地規劃。

都說鐵道把彰化市分割兩半，侷限了發展，但一條路一邊一個世界的強烈對比，更在彰化市重要外環道路金馬路，受於土地使用分區的限制，東側發展趨於飽和，高樓林立是商業中心，隔著大馬路的西側，景觀迥異，鐵皮搭蓋的理容店、餐飲店間摻亂林雜草。

重新檢討彰化交流道特定區被視為彰化重要的發展契機，特區內土地7成劃為農地，卻是位於交通便捷區位，不符地目的工廠特多，為了解決亂象，5年前縣府針對工廠密集區，劃訂「6處」，並放寬以最小規模2公頃整體開發，但土地整合不易，5年來申請竟都掛零。

除了產業發展，住、商需求，更是從金馬路東側撲、溢到西側，這次進行「高速公路彰化交流道附近特定區第四次通盤檢討」，縣府最大突破在重新提出兩大策略加速農地轉型，作為彰化市發展副都心，預計年底提出草案。

最受注目，金馬路西側及國道東側農業區計畫解編，引進住、商機能，初步規劃於金馬路西側與國道以東範圍面積約70公頃之農業區劃為住商用地，縫合金馬路東西二側，消弭長久以來發展不平衡現象。

建設處指出，未來除相關產業及服務機能引入之外，也會引進大型商業百貨，舒緩未登記工廠輔導合法及升級轉型所引入人口住宅需求。

產業發展地區將由「6處」增為「8處」，考量部分土地已不利農業使用。允許有條件解編為工業用地，總面積約480公頃，將導入產業機能並修正原有申請解編條件，解決農工雜處的亂象。

(中時 )