最新的財報顯示，特斯拉Q2實現淨利潤1.04億美元，總收入60.4億美元。儘管收入同比下降了4.9%，但考慮到疫情引發的持續市場不確定性，這一數字仍超出了預期。在連續四個季度盈利後，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）終於表示，特斯拉將優先考慮通過降低車價的方式實現利潤進一步的成長。

Q2財報電話會議中，馬斯克仍然對特斯拉的車價感到擔憂：「目前最困擾我的是，我們的車價不夠低，我們需要改變這一局面。我們的目標只是微薄盈利、最大化成長，同時讓車價盡可能便宜。」

按照馬斯克的說法，電池價格高昂是電動汽車購入價格相對較高的主要原因，他希望採礦企業增加金屬鎳的生產，這是影響電池生產的關鍵因素：「如果以環保方式有效開採金屬鎳，特斯拉將長期提供大合同。」

2020年上半年，特斯拉全球汽車交付量上升，而其他車企則明顯下滑2020年上半年，特斯拉全球汽車交付量上升，而其他車企則明顯下滑。

Q2財報顯示，特斯拉在過去3個月生產了82，272台，交付了90，891台，其中包括80，277台Model 3/Y、10，614台Model S/X。由於疫情原因加利福尼亞州弗里蒙特的工廠被迫停產，雖然產量僅比2019年同期下降了5%，但與2020年Q1相比，產量卻下降了59%。不過，特斯拉仍然表示，2020年目標交付50萬輛汽車不變。

除了降低車價外，特斯拉還確認將在美國德州首府奧斯汀附近的特拉維斯縣建立新工廠，生產Cybertruck電動皮卡以及第二條Model Y生產線。新工廠將僱用5000多名工人，將成為特斯拉在美國的第二家專用汽車工廠。德州是美國最大的皮卡市場，沒有企業所得稅，同時特拉維斯縣還向特斯拉提供了約6000萬美元的稅收減免優惠。馬斯克稱，新工廠建設工作已經在進行中，Cybertruck將於2021年下半年開始銷售。

(中時新聞網)